Махачкала, , 12:35 — REGNUM Более 802 тыс. пассажиров перевезли пригородные поезда в Дагестане в 2019 году. Это почти на 43% больше, чем за предыдущий год, сообщили ИА REGNUM 27 февраля в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (дочерняя организация ОАО «РЖД»).

Отмечается, что Дагестан — единственный регион Юга России, где в последние годы фиксируется значительный рост числа пассажиров в пригородном сообщении. Так, в 2018 году электрички в республике перевезли свыше 561 тыс. человек, а в 2017 — порядка 361 тыс.

В настоящее время в границах Дагестана ходит семь пар пригородных поездов. Наибольшей популярностью у пассажиров республики пользуется маршрут Хасавюрт — Махачкала.

Напомним, в феврале 2019 года на полях III Российского инвестиционного форума гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и глава Дагестана Владимир Васильев подписали соглашение о сотрудничестве в области развития железнодорожного транспорта. В рамках этого соглашения, в частности, увеличено количество пригородных поездов, кусирующих по территории республики.

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