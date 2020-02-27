Москва, 27 февраля 2020, 12:23 — REGNUM Жители РФ возмущены проводимой в стране экономической политикой и ежедневным «враньем из каждого утюга», считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 27 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, который показал, что треть жителей РФ считают, что экономическая ситуация в стране ухудшается.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», хорошей экономическую ситуацию в России считают 8% граждан, плохой — 39%, удовлетворительной — 49%.