Москва, , 12:23 — REGNUM Жители РФ возмущены проводимой в стране экономической политикой и ежедневным «враньем из каждого утюга», считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 27 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, который показал, что треть жителей РФ считают, что экономическая ситуация в стране ухудшается.

«Насчет 33% это оптимистичная оценка, — сказал Делягин. — Люди просто злы. Как собаки. Людей выбесили всей этой «замечательной» политикой. Всем этим враньем ежедневным из каждого утюга. Я думаю, что в целом о том, что ситуация хорошая, могут говорить до 15%. А скорее всего, даже 10%. О том, что ситуация ухудшается, должна говорить примерно половина граждан. Ну и для 40−35% все остается по-прежнему».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», хорошей экономическую ситуацию в России считают 8% граждан, плохой — 39%, удовлетворительной — 49%.