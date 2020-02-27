Уфа, , 12:21 — REGNUM Завод по изготовлению малых архитектурных форм планируют построить в Башкирии. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался на «Инвестчасе» в правительстве региона. Инвесторы намереваются создать на территории опережающего социально-экономического развития в Благовещенске производство малых архитектурных форм и осветительного оборудования полного цикла.

На реализацию инвестиционного проекта, который рассчитан на три года, потребуется порядка 250 миллионов рублей. При этом будут созданы 150 новых рабочих мест.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, данное производство является перспективным, поскольку в республике постоянно увеличиваются объёмы благоустройства.

При этом, Радий Хабиров попросил отказаться от архаичных конструкций в пользу красивых современных проектов.

Читайте ранее в этом сюжете: Инвестиции в 100 млрд рублей привлекли в калужскую экономику в 2019 году