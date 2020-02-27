Ашхабад, , 12:11 — REGNUM По заказу концерна «Туркменнефть» сингапурская компания «Yug-Neftegaz Private LTD» за последние 12 лет провела капитальный ремонт на 1544 нефтяных скважинах Туркмении, передает «Orient».

В результате проведенных сингапурскими специалистами ремонтных мероприятий объем дополнительно добытой на этих скважинах нефти превысил 2,5 млн тонн. При этом зарубежная компания за данный период инвестировала в нефтегазовую сферу Туркмении $369 млн (около 24 млрд рублей).

В 2020 году «Yug-Neftegaz Private» должна будет отремонтировать 80 нефтяных скважин в Туркмении, что позволит повысить их производительность на более чем 105 тысяч тонн нефти. А также пробурить еще шесть скважин, которые обеспечат еще свыше 54 тысяч тонн нефти.