Бишкек, , 12:08 — REGNUM Необходимо усилить поддержку отечественных товаропроизводителей, чтобы местная продукция была конкурентоспособной на прилавках магазинов Киргизии. Об этом на выездном совещании заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, передает пресс-служба правительства.

По словам высокопоставленного чиновника, он специально посетил один столичных гипермаркетов, чтобы лично ознакомиться с тем, какую нишу на полках магазинов занимает местная продукция.

«Мы убедились в том, что половина представленной алкогольной продукции — импортная. По кондитерским товарам мы сильно уступаем нашим соседям. Практически весь такой товар привозной. Почти 50% сельскохозяйственной продукции является импортной», — выразил он недовольство текущей ситуацией в торговой сфере.

Глава правительства выразил мнение, что киргизстанские товары практически ничем не уступают импортным аналогам, являются экологически чистыми и не содержат генетически модифицированных организмов. А потому необходимо усиление политики импортозамещения.

«Одной из проблем отечественных производителей является нехватка оборотных средств. Отправляя на экспорт или же сдавая на реализацию свою продукцию местным гипермаркетам, наши производители вынуждены ждать определенное время, чтобы получить за свой товар деньги», — подчеркнул он.

Абылгазиев отметил, что для того, чтобы не было задержек необходимо использовать систему факторинга, когда банки, при наличии договора продавца и покупателя о купле-продаже, выдают сумму товара, а деньги при этом потом возвращает покупатель.