Киев, , 12:07 — REGNUM Настоящий удар промышленность Украины ощутит в марте, заявил 27 февраля украинский бизнесмен Игорь Гуменный, комментируя данные госстата об очередном падении промышленного производства.

«Объемы промышленного производства в январе 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года прогнозированно сократились на 5,1%. Напомню, в декабре промышленное производство упало на 7,7%, а в ноябре — на 7,5%. Это ещё не сказались карантинные мероприятия в Китае и теперь уже в промышленной части Италии по коронавирусу. Они ударят по Украине в марте», — заявил эксперт.

Он отметил, что эти результаты «вызывают сомнения» в связи с обещаниями премьер-министра Алексея Гончарука, который ранее заявлял о возможности роста ВВП Украины на 40% за пять лет.

ИА REGNUM напоминает, что в конце января министр экономики Тимофей Милованов заявил, что причинами падения промышленного производства в стране стали общемировая ситуация, теплая погода и модернизация мощностей в крупных компаниях.