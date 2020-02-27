Москва, , 12:05 — REGNUM Индивидуальные программы опережающего развития отстающих регионов РФ должны быть доработаны и внесены в правительство до 10 марта. Об этом заявил 27 февраля премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Мшустин напомнил о десяти регионах, для которых из-за низкого уровня социально-экономического развития было решено подготовить индивидуальные программы. Так, 25 февраля утвердили такую программу для Курганской области.

Каждому отстающему региону назначили куратора в правительстве. Все кураторы должны до 10 марта доработать программы развития, рассчитанные до 2024 года. При успешном выполнении программ регионы смогут получить дополнительное финансирование на ту же сумму — 5 млрд рублей.