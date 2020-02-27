Мадрид, , 12:01 — REGNUM Туристический сектор оказался одним из наиболее экономически пострадавших от распространения коронавируса нового типа. Так, согласно подсчётам экспертов, кризис, связанный с инфекционным заболеванием, а также принимаемыми для борьбы с ним мерами, может обойтись мировому туризму не менее чем в $22 млрд. Об этом в опубликованном 27 февраля интервью газете El Mundo заявила председатель Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) Глория Гевара.

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Она уточнила, что расчёты были произведены специалистами Всемирной туристской организации при сотрудничестве с Oxford Economics. Гевара добавила, что расчёт основан на опыте предыдущих кризисов, таких как атипичная пневмония или H1N1. В этот период граждане Китая прекращают свои туристические поездки.

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«Граждане Китая ─ это путешественники, которые тратят больше всего, когда куда-то отправляются», ─ подчеркнула Гевара.

По оценкам эксперта, наибольшее влияние от распространения коронавируса, очевидно, будет оказано в Азии, и прежде всего в Китае. Там туризм составляет 11% ВВП. При этом Гевара отметила, что 90% расходов, связанных с такими вспышками, вызваны не самим вирусом, а решениями и паникой, которая возникает среди населения.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом, произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. На сегодня общее число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом в Китае достигло почти 78,5 тыс. человек, свыше 2,7 тыс. человек скончались.

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