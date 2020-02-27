Токио, , 11:50 — REGNUM После введения экспортных ограничений на поставку материалов, необходимых для производства полупроводников, Япония практически потеряла своё влияние на южнокорейском рынке. Об этом сообщает KBS со ссылкой на министерство финансов Японии.

Согласно опубликованным данным, в январе объём экспорт японского пива в Южную Корею составил 47 600 литров, что на 99% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость экспорта также сократилась на 98,5%, до 5,49 млн йен (~$50 тыс.).

Известно, что в январе текущего года в Японии зафиксировали самый большой спад экспорта. В декабре 2019 года показатель сократился на 97,9%.

Отмечается, что экспорт лапши быстрого приготовления рамён также сократился на 64%, до 1,87 млн йен (~$17 тыс.), сякэ —на 83,8%, до 29,58 млн йен (~$269 тыс.).

По данным агенства Kyodo, в январе экспорт фтористого водорода составил 83,03 млн йен (~$756 тыс.), что на 86,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий экспорт в Южную Корею сократился на 12,1% и составил 371,5 млрд йен (~$3,38 млрд).