Москва, , 11:48 — REGNUM Экспорт российской нефти в США в 2019 году составил около $2,2 млрд, или 4,7 млн тонн. По сравнению с 2018 годом поставки выросли в 2,4 раза в стоимостном выражении и в 2,6 раза — в физическом выражении, следует из данных Федеральной таможенной службы.

По данным Минфина РФ, США купили российскую нефть в 2019 году в среднем по $63,6 за баррель, в 2018 году — по $70 за баррель.

Более чем в два раза покупку сырой российской нефти нарастила Великобритания. Поставки выросли с $493 млн до $1,2 млрд или с 0,98 млн до 2,4 млн тонн. При этом нефть из РФ частично заместила алжирскую и нигерийскую, отмечает РБК.

Кроме того, в четыре раза увеличились поставки нефти в Турцию: с 2,1 млн до 8,2 млн тонн и с $1 млрд до $3,7 млрд.

В целом в 2019 году Россия поставила за рубеж нефть на $121 млрд. Болльше всего сырья закупили Китай, Нидерланды и Германия. США поднялись с 20-й на 12-ю строчку, Великобритания заняла 18-е место.

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