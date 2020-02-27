Чебоксары, 27 февраля 2020, 11:19 — REGNUM В Чувашии в рамках 75-летия Победы на единовременные выплаты инвалидам и участникам войны предусмотрено 11 млн рублей. Соответствующие поправки предусмотрены в новой редакции республиканского бюджета на 2020 год. Законопроект поддержан на заседании правительства и внесён на рассмотрение в Госсовет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В проекте республиканского бюджета на 2020 год предусмотрены средства в части дополнительной единовременной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Из республиканского бюджета каждый из них получит по 25 тыс. рублей. С учётом федеральных выплат в размере 75 тыс. рублей ветераны получат по 100 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 9 Мая 2020 года. Размер выплат составит 75 тыс. рублей, их будут выплачивать в апреле-мае 2020 года. Поддержку получат 1,15 млн граждан России, на эти цели предусмотрено свыше 71 млрд рублей.
Напомним, республиканский бюджет на 2020 год будет рассмотрен на сессии Госсовета в новой редакции. В законопроекте доходы увеличиваются на 6,115 млрд рублей, расходы — на 7,582 млрд рублей, составив соответственно 61,683 млрд рублей и до 62,946 млрд рублей. Бюджет в новой редакции спрогнозирован с дефицитом в сумме 1,262 млрд рублей.
Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев призвал жителей республики, особенно школьников, присоединиться к акции «Народная память. Сохраним Победу!» — в частности, «записать видеовоспоминания всех ветеранов, которые пока еще живы».
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