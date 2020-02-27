Чебоксары, , 11:19 — REGNUM В Чувашии в рамках 75-летия Победы на единовременные выплаты инвалидам и участникам войны предусмотрено 11 млн рублей. Соответствующие поправки предусмотрены в новой редакции республиканского бюджета на 2020 год. Законопроект поддержан на заседании правительства и внесён на рассмотрение в Госсовет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В проекте республиканского бюджета на 2020 год предусмотрены средства в части дополнительной единовременной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Из республиканского бюджета каждый из них получит по 25 тыс. рублей. С учётом федеральных выплат в размере 75 тыс. рублей ветераны получат по 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 9 Мая 2020 года. Размер выплат составит 75 тыс. рублей, их будут выплачивать в апреле-мае 2020 года. Поддержку получат 1,15 млн граждан России, на эти цели предусмотрено свыше 71 млрд рублей.

Напомним, республиканский бюджет на 2020 год будет рассмотрен на сессии Госсовета в новой редакции. В законопроекте доходы увеличиваются на 6,115 млрд рублей, расходы — на 7,582 млрд рублей, составив соответственно 61,683 млрд рублей и до 62,946 млрд рублей. Бюджет в новой редакции спрогнозирован с дефицитом в сумме 1,262 млрд рублей.

Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев призвал жителей республики, особенно школьников, присоединиться к акции «Народная память. Сохраним Победу!» — в частности, «записать видеовоспоминания всех ветеранов, которые пока еще живы».

«Свидетелей войны осталось на самом деле немного, меньше 500 человек. Если мы сможем зафиксировать реальные воспоминания, если дети это сделают сами, лично задавая вопросы, смогут пообщаться с ветеранами, это будет очень интересный материал», — сказал Николаев.

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