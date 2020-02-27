Минск, 27 февраля 2020, 11:16 — REGNUM Белорусский оператор нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба» практически готов к поставке азербайджанской нефти на Мозырский НПЗ. Об этом 27 февраля заявил главный инженер оператора Андрей Вериго.
«Трубопровод никогда не выводился из эксплуатации, он заполнен технологической нефтью и готов к работе», — цитирует ТАСС Вериго.
По его словам, еще в 2011 году белорусская сторона транспортировала нефть из Одессы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский государственный концерн «Белнефтехим» и азербайджанская госкомпания SOCAR оформили сделку на поставку двух танкеров нефти на белорусские НПЗ через Украину.
Два танкера с нефтью из Азербайджана прибудут в Одессу в марте и разгрузят 160 тыс. тонн в местном порту, после чего нефть будет доставлена в Белоруссию по нефтепроводу «Одесса-Броды».
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