Минск, , 11:16 — REGNUM Белорусский оператор нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба» практически готов к поставке азербайджанской нефти на Мозырский НПЗ. Об этом 27 февраля заявил главный инженер оператора Андрей Вериго.

«Трубопровод никогда не выводился из эксплуатации, он заполнен технологической нефтью и готов к работе», — цитирует ТАСС Вериго.

По его словам, еще в 2011 году белорусская сторона транспортировала нефть из Одессы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский государственный концерн «Белнефтехим» и азербайджанская госкомпания SOCAR оформили сделку на поставку двух танкеров нефти на белорусские НПЗ через Украину.

Два танкера с нефтью из Азербайджана прибудут в Одессу в марте и разгрузят 160 тыс. тонн в местном порту, после чего нефть будет доставлена в Белоруссию по нефтепроводу «Одесса-Броды».

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