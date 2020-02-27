Киев, , 11:11 — REGNUM В январе 2020 года промышленное производство на Украине сократилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года.

Соответствующие данные обнародовала 27 февраля украинская государственная служба статистики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, в январе 2020 года по отношению к декабрю 2019 г. промпроизводство на Украине сократилось на 8,4%

Напомним, что в целом по итогам прошлого года промышленное производство на Украине сократилось на 1,1% по сравнению с 2018 г. Настоящий обвал произошел в ноябре-декабре, когда промышленность падала на 7−8%. Итоговый результат объясняется ростом в и положительной динамикой в первой половине прошлого года.

В правительстве Украины в конце декабря заявили создании штаба для противодействия падению промышленности, однако констатировали, что такое падение вызвано в первую очередь общемировыми тенденциями.