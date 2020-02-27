Ташкент, , 11:08 — REGNUM Власти Узбекистана планируют повысить рыночную стоимость Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК), сообщили 26 февраля в пресс-службе президента республики.

На совещании по реформированию комбината отмечалось, что в настоящее время балансовая стоимость НГМК оценивается в $1,3 млрд, тогда как аналогичные предприятия за рубежом стоят $11 млрд.

Поэтому для преобразования предприятия в современную компанию принята программа развития Навоийского горно-металлургического комбината до 2026 года. В частности, в 2017—2019 года на заводе установлено восемь объектов общей стоимостью $1,2 млрд.

Кроме того, до 2026 года на предприятии будет реализовано 40 проектов стоимостью $4 млрд. Участники совещания обсудили также выпуск корпоративных облигаций НГМК.