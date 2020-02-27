Пекин, , 11:05 — REGNUM Один из ведущих китайских провайдеров онлайн-игр NetEase отчитался о 15,7% росте чистого дохода за 2019 год, сообщает 27 февраля агентство Синьхуа.

Чистая прибыль компании за 2019 год составил 59,2 млрд юаней (около $8,4 млрд), если верить неаудированным финансовым результатам за четвертый квартал и финансовый год, завершившийся 31 декабря 2019 года.

Показатель Non-GAAP, чистый доход от продолжающейся деятельности аукционеров компании составил 15,7 млрд юаней против 10,8 млрд в 2018 году. Чистый доход от онлайн-игр компании превысил 46,4 млрд юаней, что на 15,5% выше, чем годом ранее, в то время как мобильные игры занимают почти 71,4% вот общей выручки компании.