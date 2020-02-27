Москва, , 11:03 — REGNUM Налоговая политика в РФ на сегодняшний день такова, что малый и средний бизнес при соблюдении текущего налогового законодательства выжить не может, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 27 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, который показал, что 61% населения РФ ждут роста безработицы.

«В стране сокращается количество рабочих мест, — сказал Хазин. — Более того, значительное количество рабочих мест во всех странах мира — это малый и средний бизнес. А в Российской Федерации налоговая политика такова, что малый и средний бизнес при соблюдении текущего налогового законодательства выжить не может. Раньше уровень налогов был высокий, но можно было уходить от их уплаты. Сегодня качество работы ФНС улучшилось, и в результате выжить стало невозможно. И единственный шанс что-то изменить к лучшему — это сокращать уровень налоговой нагрузки. Но пока незаметно, чтобы правительство это делало».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, как показали итоги опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение», 61% граждан считают, что в России будет расти безработица.

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