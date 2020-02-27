Пенза, , 10:59 — REGNUM Прокуратура Пензенской области выявила нарушения законодательства при получении и освоении бюджетных средств в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Минобразования Пензенской области в 2019 году приняло решение о предоставлении администрациям муниципалитетов бюджетных средств для создания условий занятия культурой и спортом в сельских общеобразовательных учреждениях, но необходимые документы о софинансировании из местных бюджетов не были приняты. Аналогичные нарушения допущены при выделении средств Кузнецку и Городищенскому району выявлены по региональной программе «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Кроме того, не были соблюдены условия расчета субсидий, не обеспечено 24 — часовое онлайн-видеонаблюдение за строительством детсадов.

Начальник структурного подразделения министерства оштрафован на 10 тыс. рублей, главе минобразования внесено представление. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области прокуроры выявили 125 нарушений при реализации национальных проектов. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 76 лиц, к административной — семь.