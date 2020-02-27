Краснодар, , 10:44 — REGNUM Арбитраж Краснодарского края на 7 мая 2020 года назначил заседание по многомиллиардному иску ООО «Кристалл» из Адыгеи. Ответчиками по делу выступают МВД России, Министерство финансов РФ, ГУ МВД России по Краснодарскому краю и ООО Коммерческий банк «Кубань Кредит», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск «о взыскании упущенной выгоды 9 504 730 000 рублей» поступил в суд 25 декабря 2019 года. Дело приняли к производству в конце года, но предварительное заседание откладывалось из-за неявки ответчика от МВД РФ. Подробности спора пока неизвестны.

Компания-истец из Майкопа с апреля 2019 года находится на первом этапе процедуры несостоятельности — наблюдении. Временным управляющим является Андрей Шитько — член кубанской Ассоциации КМ СРО АУ «Единство».

По данным ЕГРЮЛ, компания «Кристалл» была учреждена в марте 2009 года для розничной торговли напитками в специализированных магазинах. Владелец и директор — Рустем Мамгетов. Уставный капитал ООО — 10,01 млн рублей. Средняя численность работников — более 150 человек. В ООО «Кубань» (выращивание винограда) «Кристаллу» принадлежит 99,9% доли, оставшаяся часть в собственности Мамгетова.