Пенза, , 10:44 — REGNUM В Пензенской области в июле 2020 года начнется работа по переносу участка нефтепровода «Дружба», поскольку в охранной зоне участков магистрали в Кузнецке находятся жилые дома. Дорожную карту необходимых мероприятий подписали губернатор Иван Белозерцев и глава АО «Транснефть-Дружба» Роман Камозин, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона Александр Москвин уточнил, что участки для строительно-монтажных работ будут выделены в ближайшее время. На реализацию проекта в текущем году будет выделено финансирование из федерального бюджета.

ИА REGNUM напоминает, «Дружба» является одной из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Общая протяженность веток магистрали составляет 8,9 тыс. км, из них 3,9 тыс. км расположены на территории России. По нефтепроводу осуществляется экспорт российской нефти в страны Европы через Белоруссию и Украину.