Грозный, , 10:34 — REGNUM В Чечне отмечен ежегодный рост числа вновь открывшихся частных предприятий. Республика вошла в ТОП-5 субъектов РФ, где количество созданных предприятий выше, чем закрывшихся, сообщили 27 февраля в пресс-службе главы и правительства региона.

Так, в 2019 году в Чечне открылось на 154 единицы бизнес-проектов больше, чем ликвидировано. Такие данные приводит компания FinExpertiza, отмечая, что в целом по стране наметилась тенденция закрытия предприятий.

Комментируя эти исследования, премьер-министр Чечни Муслим Хучиев причиной такого активного развития бизнеса называет грамотную политику главы региона Рамзана Кадырова, благодаря которой «за последние годы в регионе удалось создать максимально благоприятные условия для ведения бизнеса».

«За девять месяцев 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 52,2 млрд рублей, в то время как за аналогичный период 2018 года — 40,8 млрд рублей», — подтвердил свои слова цифрами Хучиев.