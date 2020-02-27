Чебоксары, , 10:29 — REGNUM В Чувашии на рассмотрении в Госсовет направлен проект республиканского бюджета на 2020 год, в который внесены значительные изменения. С учётом предлагаемых поправок из нынешнего профицитного бюджет станет дефицитным. Соответствующий законопроект был ранее одобрен на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данные минфина Чувашии Cap.ru

Согласно законопроекту, доходы республиканского бюджета на 2020 год увеличиваются на 6,115 млрд рублей и достигнут 61,683 млрд рублей. Это на 5% (или почти на 3 млрд рублей) больше по сравнению с 2019 годом.

В структуре поступлений собственные доходы спрогнозированы с увеличением на 162 млн рублей, безвозмездные — на 5,954 млрд рублей. Исполняющий обязанности министра финансов Чувашии Михаил Ноздряков отметил, что основное увеличение связано с дополнительным поступлением средств из федерального бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Расходы республиканского бюджета в новой редакции увеличиваются на 7,582 млрд рублей — до 62,946 млрд рублей. Основная часть дополнительных средств (более 6,8 млрд рублей) будет направлена в социальную сферу, в том числе предусмотрены средства на индексацию социальных выплат.

Республиканский бюджет, который на 2020 год принят с профицитом в 204 млн рублей, с учётом предлагаемого уточнения станет дефицитным: согласно проекту, размер дефицита составит 1,262 млрд рублей. При этом государственный долг сокращается с 11,427 млрд рублей до 10,097 млрд рублей.

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