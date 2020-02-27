Пенза, , 10:27 — REGNUM Вопросы строительства сети газовых автозаправок обсуждались на встрече губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и представителей ООО «Алькор» (Саратов). Компания готова инвестировать в строительство заправок для транспорта на газомоторном топливе 300 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Организация специализируется на реализации ГСМ и сопутствующих им товаров, а также оказание услуг через автозаправочные комплексы. В настоящее время в Саратовской области компания возводит шесть АГНКС (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций).

Белозерцев поручил проработать вопрос с выделением земельных участков под новые объекты, после чего будет принято окончательное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области в рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области» до 2022 года в регионе построят 26 АГНКС (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций). На эти цели планируется выделить более 1 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.