Москва, , 10:27 — REGNUM В России уже семь лет наблюдается экономический спад, и население не ждет ничего, кроме ухудшения своего положения, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 27 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», который показал, что 46% граждан РФ ждут в ближайшем будущем падения своих доходов.

«В стране экономический кризис. Уже семь лет наблюдается экономический спад. Население уже привыкло. И ничего другого оно и не ждет. Граждане смотрят на ситуацию объективно. Семь лет непрерывного спада! Чего еще ждать людям? Они пока не видят никакого изменения политики. Руководство Центрального банка РФ — осталось на своем месте. Руководство Министерства финансов РФ — тоже. На что в такой ситуации можно рассчитывать? Пенсионную реформу тоже никто не отменил», — сказал Хазин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, итоги опроса, проведенного ФОМ, показали, что, по мнению 46% граждан РФ, доходы населения снизятся, а по мнению 23% — начнут расти.

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