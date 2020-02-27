Москва, 27 февраля 2020, 10:27 — REGNUM В России уже семь лет наблюдается экономический спад, и население не ждет ничего, кроме ухудшения своего положения, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 27 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», который показал, что 46% граждан РФ ждут в ближайшем будущем падения своих доходов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, итоги опроса, проведенного ФОМ, показали, что, по мнению 46% граждан РФ, доходы населения снизятся, а по мнению 23% — начнут расти.
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