Ярославль, , 10:21 — REGNUM Конкурс на организацию ярмарок в Ярославле прошел законно. Такое решение приняла комиссия Ярославского УФАС по итогам рассмотрения жалобы ООО «XXI век». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в антимонопольном ведомстве.

Ярмарка в Ярославле Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, победителем конкурса был признано АО «Центр», принадлежащее мэрии Ярославля. Заявки других участников были отклонены. ООО «XXI век» посчитало, что при проведении конкурса был нарушен закон — заявка АО «Центр» не была прошита.

«Комиссия УФАС пришла к выводу, что заявка АО «Центр» соответствовала условиям конкурса. Заявки двух других участников не содержали двух необходимых документов — схемы организации ярмарок и стоимости торгового места. В связи с этим жалоба оставлена без удовлетворения. Вместе с тем УФАС по Ярославской области возбудило административное производство в отношении организатора торгов. Договор с победителем конкурса был заключен до публикации протокола, что является нарушением закона. Есть и другие вопросы по организации ярмарочной деятельности», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Ярославского УФАС Елена Гудкевич.

При этом в своем решении УФАС не потребовало расторгнуть договор с АО «Центр». Предприятие будет по-прежнему заниматься организацией ярмарок в Ярославле.

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