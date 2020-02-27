Ярославль, 27 февраля 2020, 10:21 — REGNUM Конкурс на организацию ярмарок в Ярославле прошел законно. Такое решение приняла комиссия Ярославского УФАС по итогам рассмотрения жалобы ООО «XXI век». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в антимонопольном ведомстве.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, победителем конкурса был признано АО «Центр», принадлежащее мэрии Ярославля. Заявки других участников были отклонены. ООО «XXI век» посчитало, что при проведении конкурса был нарушен закон — заявка АО «Центр» не была прошита.
При этом в своем решении УФАС не потребовало расторгнуть договор с АО «Центр». Предприятие будет по-прежнему заниматься организацией ярмарок в Ярославле.
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