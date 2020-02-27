Уфа, , 09:59 — REGNUM В арбитраж Башкирии за сутки от министерства лесного хозяйства Башкирии поступило сразу десять исков к ООО «Уфимский фанерный комбинат». Иски пока не приняты к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Все заявления поступили 26 февраля 2020 года. Суммы варьируются от 75,1 тыс. рублей до 3,803 млн рублей. Известно, что стороны между собой связывают договоры аренды лесных участков. К примеру, до 3 марта 2020 года оставлен без движения ранее поданный иск «о взыскании в федеральный бюджет по договору аренды лесного участка от 07.07.2016 года №47/19 неустойки за невыполнение условия о запрете рубок лесных насаждений за пределами границ, предусмотренных лесной деклараций, в размере 73 504 рубля».

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в августе 2003 года. На предприятии с уставным капиталом свыше 40,764 млн рублей работало почти 650 человек. Единственный владелец — ООО «Башкирская лесопромышленная компания» (собственники — две саратовские компании).

Уфимский комбинат с 2019 года является банкротом, пройдя процедуру наблюдения. Компания — владелец комбината также объявлена банкротом, конкурсное производство в отношении неё завершается 24 марта 2020 года.