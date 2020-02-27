Москва, 27 февраля 2020, 09:46 — REGNUM В скором времени в России не исключена девальвация рубля, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 27 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, проведенного ФОМ, который показал, что большинство граждан РФ ждут повышения цен на товары и услуги в ближайшие несколько месяцев.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», большинство граждан России (87%) считают, что в ближайшие несколько месяцев цены на товары, продукты питания и услуги вырастут.
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