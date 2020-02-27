Москва, , 09:46 — REGNUM В скором времени в России не исключена девальвация рубля, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 27 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, проведенного ФОМ, который показал, что большинство граждан РФ ждут повышения цен на товары и услуги в ближайшие несколько месяцев.

«Опасения граждан РФ обоснованы, — сказал Хазин. — Центральный банк сменил политику. Опять. С политики carry trade, которая требовала держать высокий курс рубля, они перешли к девальвационно-спекулятивной политике. Это означает, что, скорее всего, будет девальвация. Так как большая часть товаров потребления у нас импортная, то это неминуемо ведет к повышению цен. Кроме того, поскольку у нас монетизация экономики недостаточна, то в РФ очень высокая инфляция издержек».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», большинство граждан России (87%) считают, что в ближайшие несколько месяцев цены на товары, продукты питания и услуги вырастут.

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