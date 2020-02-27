Москва, , 09:34 — REGNUM Семь исков поступили в арбитраж Москвы от Минобороны России в феврале 2020 года к ОАО «58 Центральный завод полигонного и учебного оборудования» (Санкт-Петербург), которое в 2021 году отметит свой столетний юбилей. Предприятие занимается производством тренажёров, в том числе для стрельбищ. Общая сумма исков, которые пока не все приняты к производству, превышает 835 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Последние иски поступили 21 февраля 2020 года. Сумма претензий по первому делу — 205 216 236,8 рубля, по второму — 92 258 881,78 рубля.

13 февраля ведомство обратилось с иском на сумму 103 тыс. рублей, а 19 февраля одновременно подано четыре претензии, но по трём из них общая сумма составила всего около 286 тыс. рублей. По двум другим делам суммы существеннее. 12 марта 2020 года суд рассмотрит претензии на 452 771 669,06 рубля (иск принят 26 февраля), а 1 апреля слушается дело, по которому сумма претензий составляет 84 445 066,86 рубля.

У сторон были судебные споры и в 2019 году.

Компания-ответчик ведёт свою историю с 1921 года — с создания военной автомобильной и броневой школы РККА. В 1966 году учебная мастерская школы сменила статус на завод. А в 2009 году профильный ФГУП стал ОАО. На сегодня завод производит тренажёрную технику, нестандартное и полигонное оборудование, например, тренажёры огневой подготовки. По открытым данным, завод выступал поставщиком в 15 госконтрактах на сумму 53,28 млн рублей и заказчиком по свыше 100 контрактам на сумму более 1 млрд рублей. Среди заказчиков ОАО было и Министерство обороны.