Сеул, , 09:38 — REGNUM Центральный банк Южной Кореи вновь заморозил учётную ставку на уровне 1,25%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей ЦБ.

Напомним, что в июле и октябре прошлого года Банк Кореи понижал ставку на 0,25%, а в ноябре и январе 2020 года — заморозил её. В настоящее время в стране зафиксирована самая низкая учётная ставка в истории.

Отмечается, что данное решение связано с намерением определить дальнейшую политику после некоторых наблюдений за изменением экономических показателей. Предполагается, что банк может понизить учетную ставку в апреле текущего года.

Ранее, Банк Кореи понизил свои прогнозы относительно темпов экономического роста страны с 2,3% до 2,1%. Судя по всему, данное решение было принято в связи с распространением коронавируса нового типа по стране.

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