Чебоксары, , 09:28 — REGNUM В Чувашии планируется проиндексировать ряд социальных выплат, которые не повышались три года. Соответствующие изменения предусмотрены в новой редакции республиканского бюджета на 2020 год, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики

Законопроектом предусмотрена индексация отдельных социальных выплат в среднем на 9,4%. Это связано с тем, что ряд выплат не индексировались с 2017 года, поэтому при расчёте были учтены показатели инфляции и других параметров за прошедший трёхлетний период.

Дополнительные средства планируется выделить на повышение выплат ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам. Также увеличится размер ежемесячных пособий на ребёнка, приёмным семьям и семьям опекунов, связанных с содержанием подопечных детей. Под индексацию попадают и выплаты сельским специалистам по оплате ЖКУ.

Напомним, 6 февраля 2020 года врио главы Чувашии Олег Николаев поручил внести уточнения в региональный бюджет, предусматривающие индексацию социальных выплат. С этим предложением к нему обратились депутаты, пояснив, что данный вопрос поднимается практически на всех встречах с населением и в многочисленных обращениях жителей.