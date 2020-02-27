Москва, , 09:32 — REGNUM Физические лица держат на текущих счетах в российских банках 8 трлн рублей, или 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов. Такая доля является максимальной по меньшей мере с 2010 года, следует из обзора «Альфа-банка» за 2019 год, который поступил к РБК.

Общая сумма в 8 трлн рублей на 19,4% больше остатков по итогам 2018 года. При этом всего три года назад на текущих счетах жителей РФ находилось лишь 4,4 трлн рублей.

Эксперты отмечают, что сбережения на текущих счетах физлиц могут расти из-за перетока средств с депозитов. Часть населения стала беднее, люди не могут копить деньги на депозитах. Вместе с тем из-за низких ставок клиенты со сбережениями ищут альтернативные инструменты и пользуются текущими счетами для транзита. Кроме того, стали удобнее накопительные счета, их предпочитают депозитам.