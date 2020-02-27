Пермь, , 09:08 — REGNUM В Пермском крае антимонопольная служба указала на то, что АО «Газпром газораспределение Пермь» злоупотребило доминирующим положением в части установления монопольно высокой цены на товар. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по региону, проведена проверка жалоб двух специализированных организаций на действия АО «Газпром газораспределение Пермь». По ее результатам выявлено, что цена на аварийно-диспетчерское обеспечение (АДО) при использовании газового оборудования была завышена.

АО «Газпром газораспределение Пермь» доминирует на рынке транспортировки газа в регионе и является единственной компанией, которая осуществляет деятельность на рынке аварийно-диспетчерского обеспечения.

В УФАС отметили, что с 1 августа 2018 года компания утвердила стоимость аварийно-диспетчерского обеспечения на одну газифицированную квартиру в размере 721,70 рублей (без учёта НДС) в год. При этом выяснилось, что более половины затрат на аварийно-диспетчерское обеспечение входили в утверждённый тариф на транспортировку газа, который оплачивают потребители, поскольку в стоимость газа включается тариф на его транспортировку.

Антимонопольная служба сделал вывод, что для специализированных организаций установлена монопольно высокая стоимость. В адрес АО «Газпром газораспределение Пермь» выдано предписание, согласно которому компания должна отдельно рассчитать услуги. В частности, отдельно надо рассчитывать круглосуточный приём аварийных заявок, дежурство и готовность бригады аварийно-диспетчерской службы выехать на место аварии. У фактического выполнения работ по ликвидации аварий на сетях внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования должна быть своя стоимость.