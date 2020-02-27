Грозный, , 09:07 — REGNUM Власти Чечни в 2020 году должны приложить все усилия для развития туристической отрасли. Эту задачу поставил перед ними глава республики Рамзан Кадыров 26 февраля в ходе совещания с участием членов правительства, парламента, руководителей правоохранительных органов и представителей духовенства.

Он подчеркнул, что цель на развитие туризма поставлена перед каждым членом команды. Для ее достижения Кадыров поручил создать план, в котором должны быть определены первоочередные задачи, расписано «каждое мероприятие по кварталам, месяцам и неделям».

«В наступившем году, наряду с плановыми вопросами, на первое место мы выносим прорывное развитие инфраструктуры туризма. В стороне от этой задачи не останется никто, независимо от занимаемой должности», — чеченский лидер.

По словам главы Чечни, уже сейчас республика вышла на международный уровень в плане туризма. На отдых в республику приезжают из Европы, Америки, с Ближнего Востока. Необходимо сделать всё, чтобы наш Чечня стала жемчужиной России, нацелил представителей власти Рамзан Кадыров.

Читайте также: Кадыров объявил 2020 год Годом туризма в Чечне

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение, что 2020 год пройдет в республике под знаком Года туризма.