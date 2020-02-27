Абакан, , 09:04 — REGNUM Тема задержки аванса работникам бюджетной сферы в Хакасии обсуждалась на заседании республиканского правительства 27 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы региона.

Глава Хакасии Валентин Коновалов объяснил задержку зарплаты тем, что «бюджет региона испытывает объективные сложности». Принято решение взять казначейский бюджетный кредит. На сегодняшний день он уже оформлен.

«Министерство финансов республики перечисление начало вчера, сегодня мы перечисления закончим, в частности Минфин. В ближайшие дни заработная плата будет выплачена», — заявил Коновалов 27 февраля.

Сумму задолженности в пресс-службе администрации главы Хакасии не назвали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Хакасии заявили о намерении до конца февраля 2020 года привлечь бюджетный кредит. Речь шла о краткосрочном займе в размере 1 млрд 755 млн рублей.

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