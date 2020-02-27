Ярославль, , 08:52 — REGNUM Счётная палата России составила рейтинг регионального протекционизма в 2019 году на основании открытых данных о госзакупках, регламентируемых федеральным законом №44-ФЗ. Ярославская область в этом рейтинге обосновалась в середине списка, однако статистика свидетельствует о снижении доли контрактов, заключаемых с ярославскими компаниями.

Бумажный кораблик

Рейтинг регионального протекционизма сформирован по доле «внутренних» контрактов от общего объема контрактации в регионе. Под «внутренними» контрактами понимаются контракты, заключенные между заказчиками и поставщиками из одного и того же региона. Рейтинг рассчитан по двум параметрам: по суммам и по количеству контрактов.

Доля внутренних контрактов, заключенных в Ярославской области в 2019 году, составила 64,4% по количественному параметру и 65,9% от общей суммы госконтрактов. В таблице приведены эти показатели для региона с 2014 года.

Год 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Кол-во 64,4 67,6 67,8 71,9 73,6 76,3 Сумма 65,9 67,5 52,8 69,6 71,1 74,4

Согласно данным проекта «Госрасходы», снижение доли внутренних контрактов в Ярославской области в основном сопровождается ростом контрактов, заключаемых с московскими компаниями. Так в 2017 году 26,2% всех денежных средств по госконтрактам «ушло» в столичный регион.