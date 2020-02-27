Аддис-Абеба, , 08:50 — REGNUM Министр водных ресурсов Эфиопии Селеши Бекеле заявил, что страна не будет участвовать в новых переговорах о будущем гигантского гидроэнергетического проекта на реке Нил, получившем название «Плотина Великого Возрождения». Об этом передает ВВС Amharic.

Корреспондент ВВС в Аддис-Абебе Каликдан Ибелтал заявил, что переговоры должны были быть проведены в четверг, 27 февраля, и пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне.

По информации журналистов телерадиокомпании, плотина Великого Возрождения, которую власти Эфиопии строят на притоке Голубого Нила, станет крупнейшей гидроэлектростанцией Африки после ее завершения и ввода в эксплуатацию.

Напомним, что вопрос о скорости заполнения резервуаров плотины вызвал напряжение в отношениях между Египтом, Суданом и Эфиопией. В прошлом месяце три страны заключили первоначальное соглашение по процессу заполнения и эксплуатации плотины.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы крайние сроки заключения соглашения по плотине в Эфиопии