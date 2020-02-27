Гавайи, США, , 08:43 — REGNUM Одна из крупнейших авиакомпаний США Hawaiian Airlines приостановит полёты в Южную Корею со 2 марта. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

«Распространение коронавируса нового типа по Южной Корее оказывает прямое влияние на спрос, — сообщил исполнительный директор компании. — Мы продолжим внимательно следить за ситуацией, чтобы своевременно реагировать на какие-либо изменения».

Известно, что авиакомпания выполняла полёты по маршруту Инчхон — Гонолулу пять раз в неделю.

В связи с отменой авиарейсов компания объявила, что вернёт потраченные средства на билеты или обменяет их на другие направления.

По предварительным данным, авиакомпания планирует возобновить перелёты по данному маршруту с 1 мая текущего года.

Отмечается, что это первая американская авиакомпания, приостановившая воздушное сообщение с Южной Кореей из-за коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее зафиксировали 334 случая заражения коронавирусом нового типа. ОБщее число заражённых в стране достигло 1595 человек.

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