Ставрополь, , 08:50 — REGNUM Власти Ставрополья впервые ввели на региональном уровне мораторий на незапланированные проверки бизнеса в 2020 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора края Владимира Владимирова по итогам его встречи с представителями бизнес-сообществ региона.

В ходе рабочего диалога губернатор отметил, что меры поддержки бизнеса, осуществляемые краевыми властями в 2019 году, получат продолжение и в нынешнем. В частности, в регионе продлено действие «налоговых каникул» для начинающих предпринимателей, работающих в сферах производства и услуг.

«Предприниматели — движущая сила экономики, и мы заинтересованы, чтобы субъектов малого и среднего бизнеса в крае становилось больше», — сказал Владимиров.

Также было отмечено, что в 2019 году в экономику Ставрополья благодаря гарантийной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства удалось дополнительно привлечь 2,3 млрд рублей кредитных средств.

Напомним, о намерении сократить число проверок в отношении предпринимателей Владимир Владимиров заявил в середине декабря 2019 года в ходе «прямой линии» с жителями края. Губернатор тогда пояснил, что при назначении проверок применяется рискориентированный подход и все объекты с низким риском влияния на окружающую среду, а их, по его словам, — большинство, будут исключены из плана.

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