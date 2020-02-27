Москва, , 08:18 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал Министерству обороны России в удовлетворении иска к ОАО «Российские железные дороги» на сумму почти 56 млн рублей. Сумма фигурировала как неустойка по государственному контракту, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск на сумму 57 851 344,64 рубля был подан ещё в октябре 2019 года, но рассмотрен лишь в феврале 2020 года. В основу спора лёг контракт, заключённый в мае 2017 года, на выполнение воинских железнодорожных грузовых перевозок для нужд министерства во внутригосударственном сообщении. У заказчика требование о неустойке возникло, так как он посчитал, что были нарушены сроки исполнения контракта. Суд же придерживался другого мнения.

«Для применения пени, установленной п. 7.2. контракта, необходимо наличие в контракте не только обязательства, но и установленного в нем срока его исполнения. Заключённый между истцом и ответчиком контракт не содержит конкретных сроков доставки грузов либо порожних грузовых вагонов», — отмечалось в решении суда.

Требование отклонили, но вердикт ещё может быть оспорен.