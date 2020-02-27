Курган, , 08:18 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал новые авиарейсы из аэропорта Кургана весной-летом 2020 года. Об этом он написал в своём аккаунте в сети Instagram.

Кроме того, он отметил, что «после совместной работы с Росавиацией, полпредом президента РФ и руководством компании-собственника началась масштабная реновация курганского аэропорта». ⠀

Летом 2020 года стартует ремонт, замена наружных конструкций и благоустройство аэропорта Кургана. ⠀

«В течение года с аэропортом произойдут очень хорошие изменения, учитывающие растущие потребности нашего воздушного узла, ваши запросы на комфорт и интересы маломобильных групп граждан. Вам понравится», — пообещал курганцам Вадим Шумков. ⠀

Напомним, с 2020 года в аэропорту Кургана открылись рейсы в Ханты-Мансийск, Сургут и второй рейс в Москву. Ранее власти Зауралья сообщали о переговорах об открытии авиарейсов в Санкт-Петербург, Екатеринбург и Симферополь.

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