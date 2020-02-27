Нью-Дели, , 08:21 — REGNUM Дилеры компании Ford в Индии приступили к продаже рестайлингового внедорожника Ford Endeavour. Об этом сообщается на портале Car.ru.

«Обута» новинка в диски из лёгкого сплава размером 19 дюймов. Кроссовер оснащён модернизированной решёткой радиатора, иным бампером и более широким выбором опций.

В движение обновлённый Ford Endeavour приводит двухлитровый дизельный мотор производительностью 170 «лошадей». Движок сочетается с фирменным приводом 4×4 и 10-скоростным «автоматом».

Специалисты компании оснастили автомобиль адаптивным круиз-контролем, который способен распознавать дорожные знаки, а также системой предупреждения столкновений и удержания полосы движения. Кроме того, в авто есть видеокамеры кругового обзора, новейшая мультимедийная система, управляемая с помощью голоса.

Стоимость самой дешёвой комплектации Ford Endeavour в Индии составляет 2 955 000 рупий (около 2,67 млн рублей).

Ранее тюнеры из ателье Mountune представили самую быструю модель Ford Fiesta. Её мощность была увеличена с 225 л. с. до 232 «лошадей».

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