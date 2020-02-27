Москва, , 08:14 — REGNUM В 2019 году сразу несколько стран значительно нарастили поставки нефти из России. Так, согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт сырой российской нефти в Соединённые Штаты вырос в 2,4 раза по сравнению с 2018 годом и достиг почти $2,2 млрд.

Читайте также: Мировой спрос на нефть может упасть до уровня 2011 года из-за коронавируса

В физическом выражении объём экспорта нефти из России в США вырос в 2,6 раза (с 1,8 млн до 4,7 млн т), сообщает РБК со ссылкой на статистические данные ФТС и таможни.

Также в числе импортёров, существенно нарастивших покупку российской нефти в прошлом году, значится Великобритания. По данным ФТС, за год экспорт российской сырой нефти в Соединённое Королевство, увеличился более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т). При этом за счёт роста спроса на российскую нефть Великобритания снизила запуски нефти из Алжира и Нигерии — на 13% и 48% соответственно.

Также по теме: Цена на нефть Brent опустилась ниже $52 впервые с декабря 2018 года

Экспорт сырой нефти в Турцию вырос в 2019 году почти в четыре раза в физическом объеме (с 2,1 млн до 8,2 млн т) и в 3,5 раза в стоимостном выражении (с $1 млрд до $3,7 млрд).

Эксперты отмечаю, что рост объёмов закупаемой у Росси нефти определяется экономической выгодой. Так, в 2019 году средняя цена нефти марки Urals, по данным Минфина, составила $63,6 за баррель (при $70 годом ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: Санкционная политика вынудила США просить нефть у России