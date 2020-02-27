Москва, , 08:12 — REGNUM Торги по нефти 26 февраля закрылись падением цен на 3%, до $53,34 за баррель. Перед открытием американской сессии покупатели предприняли попытку развить бычий импульс, который быстро угас после публикации отчета минэнерго США и падения фондовых индексов? заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Согласно последним данным минэнерго США, запасы нефти выросли, тогда как запасы бензина и других видов топлива резко снизились. На неделе 15−21 февраля запасы нефти в США выросли на 452 тыс. баррелей (прогноз был 2,467 млн баррелей).

Запасы бензина сократились на 2,7 млн баррелей (прогноз был — 1,8 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 2,1 млн баррелей (прогноз был — 1,7 млн баррелей). Добыча нефти в США не изменилась и составила 13,000 млн баррелей в день.

Сегодня, 27 февраля, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 1% до $52,80. Инвесторы продолжают пристально следить за ситуацией с коронавирусом.

Ключевая поддержка по Brent располагается на уровне $52,17. Если он не устоит, то следующим уровнем выступит отметка $48 за баррель. Сигналы для роста на текущий момент отсутствуют.

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