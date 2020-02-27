Пермь, , 08:07 — REGNUM Пермский край объявил аукцион на поставку вакцины против клещевого энцефалита. Общая начальная цена контрактов — 65 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Итоги тендера подведут 5 марта. Исполнитель договоров должен будет осуществить поставку 156 900 вакцин для детей и 80 790 вакцин для взрослых до 14 августа 2020 года в два этапа.

Министерство здравоохранения региона также планирует закупить дополнительно еще более 60 тысяч доз вакцины. В целом в 2020 году объем вакцин составит 330 тыс. доз, учитывая остатки с 2019 года.

Стоит отметить, в 2016 году в регионе возник дефицит вакцины против клещевого энцефалита. Перебои были связаны с тем, что весна началась рано, и клещи раньше обычного активизировались, что вызвало повышенный спрос на вакцины.

Добавим, что январь и февраль 2020 года стали аномально теплыми. Синоптики отмечают, что погодные условия конца февраля соответствуют норме второй половины марта.

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