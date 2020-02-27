Москва, , 08:05 — REGNUM Рубль продолжает находиться под давлением из-за быстрого распространения коронавируса за пределами Китая. Министр здравоохранения Германии заявил, что страна находится в начале эпидемии коронавируса, так как невозможно отследить эпидемическую цепочку. Он попросил больницы и медицинских работников пересмотреть свои пандемические планы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

По итогам дня рубль сдал позиции к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,13%, до 65,47 руб., евро/рубль — на 0,24%, до 71,27 руб. Фунт/рубль снизился на 0,75%, до 84,50 руб.

Рубль попытался отыграть часть потерь на фоне восстановления нефтяных котировок до 55,25, но утратил бычий импульс на возобновившемся падении цен на нефть. Снижению цен способствовала негативная динамика на фондовых площадках и опасения по поводу сокращения спроса на нефть из-за уханьского коронавируса.

Сегодня, 27 февраля, на торгах в Азии баррель нефть марки Brent подешевел на 1%, до $52,80. Инвесторы продолжают пристально следить за ситуацией с коронавирусом, который вырвался за пределы Китая и быстро распространяется по Европе.

Все довольно неустойчиво, и при появлении новых негативных новостей относительно вируса можно наблюдать новую волну сильного падения фондовых индексов, цена на нефть и ослабления рубля.

Пара доллар/рубль держится около уровне 63,50 руб. и все еще способна переместиться на 66,50 руб. Поддержкой выступает уровень 64,25 руб.

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