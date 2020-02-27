Анастасия Степанова, 27 февраля 2020, 07:49 — REGNUM Закрытие сразу нескольких сахарных заводов в России встревожило россиян. Они задались вопросом, а не пора ли делать запас сахара, не дожидаясь роста цен. Чтобы ответить на вопросы, почему закрываются предприятия, что происходит на рынке производства сахара и ждать ли удорожания, ИА REGNUM проанализировало ситуацию.
В России на сегодня — 74 завода по производству сахара, которые находятся в 21 регионе. В сутки они способны переработать 382 тыс. тонн сахарной свеклы.
Сахар: ситуация на рынке
В течение последних трёх лет в России наблюдается перепроизводство сахара, что привело к существенному спаду закупочных цен и больно ударило по производителям. По данным аналитической службы Союза сахаропроизводителей России, последние три года среднегодовые цены на сахар были на уровне, который не обеспечивает «достаточную рентабельность производства свекловичного сахара», а рентабельность производства продукта «снижалась до 3,3%, что существенно ниже среднеотраслевого показателя по всей продукции агропромышленного комплекса».
Комментируя ИА REGNUM в январе 2020 году ситуацию на рынке сельхозпродукции, заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Плеханова Дмитрий Завьялов отметил, что «рекордный урожай сахарной свёклы практически поставил отрасль на грань выживания — при потребности рынка в 5,9 млн тонн, урожай составил около 7,2 млн». В итоге избыток привёл к спаду цен на сахар до минимальной за последние семь лет, что «губительно для производителей». Коллега Завьялова — доцент кафедры экономики Ольга Лебединская уточнила, что между тем с учётом внутреннего рынка «сформирован экспортный потенциал (1,5−1,7 млн тонн), реализация которого пока в полном объёме не обеспечена».
На сегодня России реализует готовый продукт в Таджикистан, Азербайджан, Казахстан и ряд других стран, но в то же время его часть остаётся не распроданной, что также создаёт проблему. Среди решений Лебединская предлагает развитие «логистической инфраструктуры и увеличение объёмов экспорта сахара за пределы стран ЕАЭС».
В отчёте на сайте Минсельхоза РФ уточняется, что экспорт продукта в целом за 2019 год вырос на 64,7%, до 621,3 тыс. тонн, но и валовый сбор сахарной свёклы стал больше на 20,7% — до 50 788 тыс. тонн. Среди основных покупателей белого российского сахара на сегодня также фигурируют Белоруссия и Украина.
Интересный факт: несмотря на избыток отечественной продукции на внутреннем рынке, Россия также завозит этот продукт и на свой внутренний рынок. Газета.ру в октябре 2019 года, ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы, отмечала, что импорт сахара в Россию вырос с июля по август 2019 года на 14%. В комментариях изданию ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов отметил, что «поставки сахара из Белоруссии всегда были и будут (200−400 тыс. тонн в год) и носят политический характер». При этом эксперты отмечают, что доля этих поставок невелика — всего порядка 6% от потребности РФ. Получается вот такой вот круговорот сахара с политическим «акцентом»?
Возвращаясь к кризису перепроизводства. Департамент исследований и прогнозирования Банка России в своём октябрьском докладе 2019 года отмечал, что производство сахарной свёклы в России выросло из-за значительной урожайности и за последние три года это привело «к формированию высоких запасов продукции, что при все еще ограниченных экспортных возможностях давит на внутренние цены».
О закрытии заводов
Объявление об остановке производств не заставило себя ждать, начавшись в конце 2018 года с завершения работы Садовского завода в Воронежской области. Это предприятие входит в структуру холдинга «Продимекс», включающего 16 сахарных заводов по России и производящего более 1,5 млн тонн сахара. Заводы группы работают не только в Воронежской, но и в Курской, Пензенской, Белгородской областях, Башкирии, Ставропольском и Краснодарском краях.
ООО «Садовский сахарный завод» учреждено в марте 2003 года, но ведёт свою историю с 1835 года. По открытым данным на предприятии работали 244 сотрудника. Уставный капитал — 20 млн рублей, владелец — АО «Объединённая сахарная компания» (Республика Алтай, учредителями числятся директор Олег Худокормов и кипрская компания MEADWAY HOLDINGS LTD). Управляет заводом ООО «Управляющая компания Продимекс-Сахар» (Воронеж).
По данным Росстата, 2018 год ООО закончило с прибылью 47,553 млн рублей, но выручка относительно 2017 года сократилась существенно — с 810,7 до 599,5 млн рублей (почти на 211 млн рублей).
В декабре 2018 года было объявлено, что из-за низкой мощность и невозможности модернизации предприятие нерентабельно и будет закрыто. При этом вопрос закрытия поднимался ещё в 2013 году.
В состав холдинга «Продимекс» входит и ОАО «Мелеузовский сахарный завод», которое попало в список тех, кто завершает работу в 2020 году. На конец декабря 2019 года АО «Объединённая сахарная компания» в заводе принадлежит 86,97% доли.
О временной приостановке деятельности завода в Башкирии, который создан в 1960 году и где работали около 450 человек, руководство группы объявило в конце января. Отмечалось, что завод «будет законсервирован и сохранен в работоспособном состоянии до более экономически благоприятных времён». Причиной называлась сложная ситуация на рынке сахара, нерентабельность и убыточность. Работникам предложили трудоустроиться на ближайшем птицеводческом комплексе «ПК Урал». Консервация предприятия, которое работало с местным сырьём, затронет и те компании, которые выращивают сахарную свёклу.
Завод имел возможность перерабатывать до 3,3 тыс. тонн сахарной свёклы в сутки. К слову, он выступал поставщиком по 18 государственным контрактам на сумму 4,813 млн рублей.
По данным Росстата, за 2018 год ОАО получило чистый убыток от продаж — 47,902 млн рублей, а чистый убыток в целом составил 142,219 млн рублей.
Власти Башкирии с закрытием завода не согласны и даже готовы искать инвестора. В комментариях ТАСС представитель республиканского минсельхозпрода отметил, что «по возможности найдём инвестора, который выкупит или хотя бы возьмёт завод в аренду».
Второй завод, чьё закрытие анонсировали в 2020 году — это Нурлатский в Татарии. Предприятие входит в холдинг «Агроинвест» и работало с 1958 года. У сахарного завода производственная мощность была изначально рассчитана на 1,2 тыс. тонн переработки свеклы в сутки, но в 2011—2013 годы была выполнены его реконструкция и мощность выросла до 3 тыс. тонн. Предприятие, где работали около 300 человек, в итоге вынуждены были остановить из-за нерентабельности.
В середине февраля 2020 года на одном из совещаний глава Татарии Рустам Минниханов прокомментировал ситуацию:
По данным ЕГРЮЛ, ЗАО «Нурлатский сахар» в своей действующей правовой форме было учреждено в ноябре 2003 года. Уставный капитал — 157,268 млн рублей, директор — Игорь Сагайдак. В 2018 году завод получил чистую прибыль всего 459 тыс. рублей при 391 тыс. рублей прибыли годом ранее.
Третье предприятие, попавшее в зону риска, — это Товарковский сахарный завод в Тульской области. Им управляет ООО «Агроторг Товарково», которое взяло в аренду мощности завода после того, как в ноябре 2015 года было признано банкротом ОАО «Товарковский сахарный завод».
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Агроторг Товарково» учреждено в мае 2015 года для производства сахара в посёлке Товарковский Тульской области. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, средняя численность работников — около 300 человек. Директор с ноября 2019 года — Андрей Гаврилов, владельцы — ООО «Агроторг-Трейд» (Москва, владелец — ООО «Торговый дом Агроторг», в числе собственников которого ООО «Российский сельскохозяйственный банк» и ООО «Продимекс») и ООО «Торговый дом «Агроторг Тульский».
В правительстве Тульской области уточнили, что ранее руководство компании информировало службы занятости «о решении по прекращению деятельности сахарного завода в связи с отрицательными финансовыми результатами». Ситуация по предприятию поставлена на контроль — ведётся поиск инвестора, чтобы продолжить работу по переработке сахарной свёклы.
Закрытие Краснодарского завода, о котором сообщали в Союзроссахаре, власти Кубани не подтвердили. В регионе работают 16 подобных предприятий и доля сахаропроизводителей Кубани в общероссийском объёме превышает 20%. По данным профильного министерства, все заводы в сезоне 2020/2021 года планируют работать — в ведомство во всяком случае уведомлений не поступало.
В то же время из-за закрытия заводов, по подсчётам Союзроссахара, без работы остаются около 1,5 тыс. их работников.
Глава комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимир Кашин, комментируя ситуацию, отметил, что «любое закрытие завода — это чрезвычайное происшествие», так как там работает достаточно много людей и на самих предприятиях завязаны «десятки, если не сотни, сельскохозяйственных производителей». Он также уточнил, что совместно с Минпромторгом и Минсельхозом в ближайшее время будет проведено совещание по вопросу сахарного рынка. Депутат добавил, что нужно защитить рабочие места и «не допустить резких колебаний в цене на сахар».
Как решить проблему?
В Минсельхозе России решение проблемы видят в стимулировании экспорта не только в ЕАЭС. В числе крупных рынков сбыта в ведомстве называют в том числе Узбекистан и Китай. Помимо этого, предлагается создать экспортное объединение производителей сахара, что позволило бы оптимизировать их затраты.
Напомним, идея с объединением не нова. Ещё в сентябре 2019 года о ней говорил замглавы Федеральной антимонопольной службы РФ Андрей Цыганов, отмечая, что ведомство считает допустимым «с точки зрения антимонопольного законодательства часть соглашений, которые заключаются между производителями или продавцами сахара, о его экспорте за пределы ЕАЭС».
Обсуждалась ситуацию на рынке сахара в ноябре 2019 года и в ходе заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Итогом заседания стали рекомендации правительству РФ — проанализировать сложившуюся ситуацию с ценами на внутреннем рынке и принять меры для стабилизации на том уровне, который бы обеспечил развитие отрасли, а также рекомендовано было «проработать вопрос поддержки экспорта продукции кондитерской промышленности с целью увеличения потребления сахара, произведённого в России, в качестве сырья». Трём министерствам комитет рекомендовал «предусматривать в повестках дня двусторонних переговоров со странами — потенциальными импортёрами сахара — вопрос о снятии барьеров при доступе на их рынок свекловичного сахара, произведённого в Евразийском экономическом союзе». Какие из рекомендаций были выполнены, пока неизвестно.
Пока же Минсельхоз РФ рекомендовал регионов сокращать посевные площади сахарной свеклы. В 2020 году в среднем их сократят на 15% от общих объемов производства. Больше всех это затронет Башкирию, Воронежскую и Тамбовскую области. Татария также решила пойти этим путём.
Для справки: На январь 2020 года, по данным Ростата, средние оптово-отпускные цены на сахар составили 20 336 рублей с учётом НДС, что на 43% ниже, чем в январе 2019 год. Потребительская цена за этот период была на уровне 30,48 рубля за кг, что более чем на 52% ниже, чем в январе 2019 года. По данным, обнародованным Минсельхозом РФ, на 17 февраля 2020 года в России на переработке сахара работают семь заводов. При этом, по данным Росстата, импорт сахара-сырца в прошлом году был невелик и составил 7,3 тыс. тонн, что на 13,6% больше, чем годом ранее. По данным Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже, котировки на сахар-сырец на 19 февраля 2020 года, потеряв за неделю 1,3%, сложились на уровне 343 долларов США за тонну.