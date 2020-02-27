Оренбург, , 07:22 — REGNUM Долг жителей Оренбурга за горячую воду на 1 февраля 2020 года составил 230 млн рублей. В среднем на один лицевой счёт приходится 5 тысяч рублей долга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «Т Плюс» в Оренбургской области.

Энергетики подчеркнули, что в отношении злостных должников приходится применять крайнюю меру — отключение горячего водоснабжения. Ежемесячно в адрес должников направляется более 2,5 тыс. уведомлений об имеющейся задолженности и дается время на решение финансовой проблемы.

В компании заявили, что до отключения воды доходит в 20−30 случаях. Так, в феврале без горячей воды остались собственники жилого комплекса «Времена года».