Москва, , 07:18 — REGNUM В Госдуму внесён на рассмотрение законопроект о возмещении стоимости проезда до места отдыха для пенсионеров-дальневосточников.

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Поправки предложила группа депутатов во главе с руководителем комитета по региональной политике Николаем Харитоновым. Согласно законопроекту, инициаторы предлагают два раза в год компенсировать пенсионерам стоимость проезда к месту отдыха любым видом транспорта за исключением такси.

На данный момент возмещение можно получить раз в два года за билеты на железнодорожный транспорт. Если такого сообщения с местом лечения нет, возмещают стоимость билетов на самолёт, пишут «Известия».

Как сообщало ИА REGNUM, пока «Аэрофлот» решает летать ему из аэропортов Дальнего Востока в Москву или не летать по плоским тарифам, другие перевозчики поднимают цены.