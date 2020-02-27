Первоуральск, Свердловская область, , 07:00 — REGNUM В работе форума «Самозанятые 2020: налоги условия, сервисы», который прошёл в Первоуральске, приняли участие около 120 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В ходе мероприятия заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев сообщил, что в качестве самозанятых в регионе зарегистрировались более пяти тысяч граждан.

Отметим, что это третий подобный форум (первые два прошли в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле). Следующее мероприятие пройдёт 4 марта в Каменске-Уральском.

Напомним, что в Свердловской области с начала 2020 года в качестве эксперимента введён новый налоговый режим для самозанятых граждан.