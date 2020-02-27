Тюмень, 27 февраля 2020, 06:53 — REGNUM Заявление министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева об отказе от регулирования цен на недвижимость было воспринято экспертным сообществом одобрительно. Это может обернуться крахом и непредсказуемым ростом стоимости квадратных метров, считают аналитики федеральной компании «Этажи».
Владимир Якушев в интервью «Известиям» заявил, что устанавливать директивно цену квадратного метра жилья не планируется. Ранее с предложением о регулировании цен на недвижимость выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Парламентарий считает, что застройщиков необходимо ограничить в праве повышать стоимость квадратных метров более чем на 50% от себестоимости.
Обсуждение цен на недвижимость — одна из весьма популярных тем. И не последнюю роль в этой популярности играют девелоперы, которым выгодно создавать ажиотаж вокруг растущей себестоимости строительства, поясняют аналитики «Этажей».
Статистика показывает, что основной рост цен на квадратные метры отмечается в тех городах, где покупатель готов платить назначенную за недвижимость цену. Как только наступает предел покупательской способности — цены либо замораживаются, либо медленно откатываются назад. Поэтому покупательская способность — один из самых справедливых и эффективных регуляторов на рынке недвижимости, который способен откорректировать «аппетиты» как застройщиков, так и владельцев вторичной недвижимости.
Такого же мнения придерживается и заместитель председателя комитета по аналитике Российской гильдии риэлторов Михаил Хорьков.