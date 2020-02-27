Тюмень, , 06:53 — REGNUM Заявление министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева об отказе от регулирования цен на недвижимость было воспринято экспертным сообществом одобрительно. Это может обернуться крахом и непредсказуемым ростом стоимости квадратных метров, считают аналитики федеральной компании «Этажи».

Владимир Якушев в интервью «Известиям» заявил, что устанавливать директивно цену квадратного метра жилья не планируется. Ранее с предложением о регулировании цен на недвижимость выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Парламентарий считает, что застройщиков необходимо ограничить в праве повышать стоимость квадратных метров более чем на 50% от себестоимости.

Обсуждение цен на недвижимость — одна из весьма популярных тем. И не последнюю роль в этой популярности играют девелоперы, которым выгодно создавать ажиотаж вокруг растущей себестоимости строительства, поясняют аналитики «Этажей».

Статистика показывает, что основной рост цен на квадратные метры отмечается в тех городах, где покупатель готов платить назначенную за недвижимость цену. Как только наступает предел покупательской способности — цены либо замораживаются, либо медленно откатываются назад. Поэтому покупательская способность — один из самых справедливых и эффективных регуляторов на рынке недвижимости, который способен откорректировать «аппетиты» как застройщиков, так и владельцев вторичной недвижимости.

«Самое опасное, что можно сделать на рынке недвижимости — это ввести административное регулирование ценовой политики. На мой взгляд, в этой сфере только рыночные механизмы, через увеличение объёма предложений и создание конкурентной среды, приведут к установлению разумных цен на квадратные метры, подтолкнут застройщиков создавать жильё, отвечающее по цене и качеству потребностям потенциальных покупателей. Поэтому тот курс, который сегодня взят на увеличение объема предложения на рынке жилья и амбициозные планы по строительству 120 миллионов квадратных метров — это наиболее оптимальное развитие рынка. Административное же регулирование цен, возможно, и даст кратковременный эффект, но точно окажет не лучшее влияние на развитие строительной сферы, поэтому в долгосрочной перспективе такие меры могут привести лишь к существенному росту стоимости недвижимости во всех регионах России», — считает директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Такого же мнения придерживается и заместитель председателя комитета по аналитике Российской гильдии риэлторов Михаил Хорьков.

«Любое государственное регулирование цен в сфере недвижимости будет губительно для отрасли, которая полностью держится на частном бизнесе и предпринимательском риске. Другое дело, если государство начнёт системно заниматься социальными проектам в сфере арендного жилья. Эта сфера — чистый лист бумаги и здесь участие государства можно лишь приветствовать», — отмечает эксперт.