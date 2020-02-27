Петропавловск-Камчатский, , 06:53 — REGNUM Землю под строительство многоквартирных домов на Камчатке застройщики смогут получать без торгов. Власти региона пошли на такой шаг для оживления рынка строительства жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Заксобрании Камчатки.

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Для того, чтобы получить земельный участок под строительство МКД без торгов, необходимо инвестировать в стройку не менее 150 млн рублей в Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске, в остальных районах края — не менее 70 млн рублей.

Власти региона полагают, что эта мера позволит привлечь строительный бизнес в программу льготной «дальневосточной ипотеки».

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка осталась без «дальневосточной ипотеки» под 2%, поскольку в регионе жильё практически не строят. Минвостокразвития пообещало помочь региону.